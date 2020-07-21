Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 21 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4656 подозрения на COVID-19, в том числе 53 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 21 июля в области лабораторно подтвержден 3083 (+49 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 118 человек скончались, 1703 (+32) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2259 (+43) человек.
При этом 152 случая остается под подозрением (в Харькове – 144), 1422 опровергнуто.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Летние народные приметы часто связаны с полевыми работами.
влажность:
давление:
ветер: