Главная Новости Медицина Харьков по-прежнему не соответствует критериям послабления карантина
20.07.2020  13:31   

Харьков по-прежнему не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 20 июля превышен один из показателей.


// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,54%  при норме меньше 11%.

Три других показателя находятся в пределах нормы:

– загруженность коек: 17,78% при норме менее 50%;

– охват тестированием: 42,80 при норме более 24 на 100 тысяч населения;

– динамика роста выявления заболеваний: 3,90% при норме меньше 10%.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.07 Спорт Баскетбол. ФБУ запретила командные тренировки 20.07 Криминал и происшествия Ночные проверки: копы нагрянули в клубы (ФОТО) 20.07 Медицина У Харкові зафіксовано понад 2200 випадків захворювання на коронавірус
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 