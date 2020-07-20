Харьков по-прежнему не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 20 июля превышен один из показателей.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,54% при норме меньше 11%.
Три других показателя находятся в пределах нормы:
– загруженность коек: 17,78% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 42,80 при норме более 24 на 100 тысяч населения;
– динамика роста выявления заболеваний: 3,90% при норме меньше 10%.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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