20.07.2020 13:31

Харьков по-прежнему не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 20 июля превышен один из показателей.



// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,54% при норме меньше 11%.



Три других показателя находятся в пределах нормы:



– загруженность коек: 17,78% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 42,80 при норме более 24 на 100 тысяч населения;



– динамика роста выявления заболеваний: 3,90% при норме меньше 10%.