У Харкові зафіксовано понад 2200 випадків захворювання на коронавірус

Станом на 20 липня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 216 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 4 603 підозри на COVID-19, з яких 3033 випадки підтверджено. Під підозрою залишаються 175 осіб, з них 166 - жителі Харкова. Також за цей час 1 671 пацієнт одужав, 118 - померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 20 липня в Україні 59 493 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 498 осіб померли, 31 439 пацієнтів одужали. За останню добу зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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