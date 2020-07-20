20.07.2020 12:34

У Харкові зафіксовано понад 2200 випадків захворювання на коронавірус

Станом на 20 липня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 216 випадків захворювання на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 4 603 підозри на COVID-19, з яких 3033 випадки підтверджено. Під підозрою залишаються 175 осіб, з них 166 - жителі Харкова. Також за цей час 1 671 пацієнт одужав, 118 - померли.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 20 липня в Україні 59 493 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 498 осіб померли, 31 439 пацієнтів одужали. За останню добу зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби.