Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 20 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4603 подозрения на COVID-19, в том числе 50 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 20 июля в области лабораторно подтвержден 3033 (+18 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 118 (+1 за сутки) человек скончались, 1671 (+44) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2216 (+16) человек.
При этом 175 случаев остается под подозрением (в Харькове – 166), 1395 опровергнуто.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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