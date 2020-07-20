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20.07.2020  10:40   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 20 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4603 подозрения на COVID-19, в том числе 50 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 20 июля в области лабораторно подтвержден 3033 (+18 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 118 (+1 за сутки) человек скончались, 1671 (+44) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2216 (+16) человек.

При этом 175 случаев остается под подозрением (в Харькове – 166), 1395 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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