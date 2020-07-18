18.07.2020 12:38

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 18 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4497 подозрения на COVID-19, в том числе 68 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 18 июля в области лабораторно подтвержден 2971 (+63 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 116 (+2 за сутки) человек скончались, 1601 (+26) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2163 (+56) человек.



При этом 158 случаев остается под подозрением (в Харькове – 146), 1368 опровергнуто.



