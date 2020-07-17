Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 17 июля уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,11–0,17 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Выходные будут жаркими, местами возможны кратковременные дожди.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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