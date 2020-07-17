17.07.2020 14:02

Харьковчанам, вернувшимся из-за границы, рассказали, чьи тесты методом ПРЦ принимает приложение «Дій вдома»

Список предоставлен Харьковским областным лабораторным центром МЗ Украины.



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В связи с многочисленными обращениями граждан в ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» относительно обследования на COVID-19 для прекращения самоизоляции (отключение приложении «Действуй дома») предоставил перечень частных лабораторий м. Харьков, которые верифицированы в лабцентре и подключены к Электронной интегрированной системе наблюдения за заболеваниями.



ООО «Медицинский центр здоровья»

ООО «Медицинский центр им.академика В.И. Грищенко»

ООО «Лаборатория« Миллениум »

ООО «ОН ЛАБ»

ООО «МЦ МТМ»



Перечень будет дополняться.