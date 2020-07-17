Главная Новости Медицина Харьковчанам, вернувшимся из-за границы, рассказали, чьи тесты методом ПРЦ принимает приложение «Дій вдома»
17.07.2020  14:02   

Харьковчанам, вернувшимся из-за границы, рассказали, чьи тесты методом ПРЦ принимает приложение «Дій вдома»

Список предоставлен Харьковским областным лабораторным центром МЗ Украины.


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В связи с многочисленными обращениями граждан в ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» относительно обследования на COVID-19 для прекращения самоизоляции (отключение приложении «Действуй дома») предоставил перечень частных лабораторий м. Харьков, которые верифицированы в лабцентре и подключены к Электронной интегрированной системе наблюдения за заболеваниями.

    ООО «Медицинский центр здоровья»
    ООО «Медицинский центр им.академика В.И. Грищенко»
    ООО «Лаборатория« Миллениум »
    ООО «ОН ЛАБ»
    ООО «МЦ МТМ»

Перечень будет дополняться.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, тест, прц, лаборатория
 
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