Харьковчанам, вернувшимся из-за границы, рассказали, чьи тесты методом ПРЦ принимает приложение «Дій вдома»

Список предоставлен Харьковским областным лабораторным центром МЗ Украины.
В связи с многочисленными обращениями граждан в ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» относительно обследования на COVID-19 для прекращения самоизоляции (отключение приложении «Действуй дома») предоставил перечень частных лабораторий м. Харьков, которые верифицированы в лабцентре и подключены к Электронной интегрированной системе наблюдения за заболеваниями.
ООО «Медицинский центр здоровья»
ООО «Медицинский центр им.академика В.И. Грищенко»
ООО «Лаборатория« Миллениум »
ООО «ОН ЛАБ»
ООО «МЦ МТМ»
Перечень будет дополняться.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Выходные будут жаркими, местами возможны кратковременные дожди.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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