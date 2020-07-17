17.07.2020 13:37

Харьков третий день не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 17 июля превышен один из показателей.



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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,63% при норме меньше 11%.



Три других показателя находятся в пределах нормы:



– загруженность коек: 18,39% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 39,73 при норме более 24 на 100 тысяч населения;



– динамика роста выявления заболеваний: 1,34% при норме меньше 10%.