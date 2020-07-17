Харьков третий день не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 17 июля превышен один из показателей.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,63% при норме меньше 11%.
Три других показателя находятся в пределах нормы:
– загруженность коек: 18,39% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 39,73 при норме более 24 на 100 тысяч населения;
– динамика роста выявления заболеваний: 1,34% при норме меньше 10%.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Выходные будут жаркими, местами возможны кратковременные дожди.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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