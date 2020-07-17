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17.07.2020  10:31   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 17 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4429 подозрения на COVID-19, в том числе 74 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 17 июля в области лабораторно подтвержден 2908 (+63 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 114 человек скончались, 1575 (+23) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2107 (+57) человек.

При этом 164 случая остается под подозрением (в Харькове – 155), 1357 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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