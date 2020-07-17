Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 17 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4429 подозрения на COVID-19, в том числе 74 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 17 июля в области лабораторно подтвержден 2908 (+63 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 114 человек скончались, 1575 (+23) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2107 (+57) человек.
При этом 164 случая остается под подозрением (в Харькове – 155), 1357 опровергнуто.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
влажность:
давление:
ветер: