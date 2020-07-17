Обновленная карта грязных пляжей: список мест, не рекомендованных для купания

Накануне выходных работники лабораторного центра поделились свежими результатами санитарно-микробиологических исследований.
По состоянию на 17 июля под запрет для купания попали шеесть объектов в городе и области. На этой неделе в список добавились зона купания пляжа «Комсомольский» на пруду вблизи пгт Кегичевка и зона отдыха в пгт Красноград на реке Берестовой.
Так, содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение на следующих пляжах:
– Алексеевский лугопарк, р. Лопань, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр)
– Безлюдовское хранилище, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9 500 при норме не более 5000 на литр)
– городской пляж г. Изюм на р. Северский Донец (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр).
– зона купания КП «Змиев-жилье» на р. Северский Донец в г. Змиев (содержание лактозоположительных кишечных палочек более 240 000 при норме не более 5 000 на литр).
– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (содержание лактозоположительных кишечных палочек 70 000 при норме не более 5000 на литр)
– пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 21 000 при норме не более 5000 на литр)
В связи с этим санврачи не рекомендуют купаться на указанных пляжах.
По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая будет обновляться в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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