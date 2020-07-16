16.07.2020 12:38

Каждое третье кафе или магазин не соблюдает карантин, – Госпродпотребслужба

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области усилен контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования.



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В период с 6 по 12 июля срециалистами Госпродпотребслужбы осуществлено 1066 проверок заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и других объектов. Нарушения выявлены на 391 объекте. Для устранения выявленных нарушений выдано 387 предписаний и предложений, 65 ответственных лиц привлечены к административной ответственности.



При осуществлении соответствующих мероприятий особое внимание уделялось заведениям общественного питания. Подавляющее большинство кафе и ресторанов сознательно и ответственно относится к выполнению установленных ограничений и обеспечивает соблюдение основных профилактических и противоэпидемических мероприятий, но отдельные нарушения выявлены в каждом третьем заведении. Наиболее распространенными нарушениями были: отсутствие защитных очков на работниках, отсутствие контейнеров для сбора использованных масок, не проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 2:00 и другие.



Также во время проверок выявлялись факты пренебрежения посетителями использованием средств защиты, в частности, отсутствие или неправильное ношение защитных масок.



Проведение мероприятий по профилактике вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 продолжается.