Харьков снова не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 16 июля превышен один из показателей.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,40% при норме меньше 11%.
Три других показателя находятся в пределах нормы:
– загруженность коек: 18,72% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 38,10 при норме более 24 на 100 тысяч населения;
– динамика роста выявления заболеваний: -0,88% при норме меньше 10%.
День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Ясной погодой день не порадует, зато будет тепло и сухо за счет малоградиентного поля повышенного давления.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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