16.07.2020 11:42

Харьков снова не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 16 июля превышен один из показателей.



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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,40% при норме меньше 11%.



Три других показателя находятся в пределах нормы:



– загруженность коек: 18,72% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 38,10 при норме более 24 на 100 тысяч населения;



– динамика роста выявления заболеваний: -0,88% при норме меньше 10%.