Трое умерших от коронавируса за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 16 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4355 подозрения на COVID-19, в том числе 62 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 16 июля в области лабораторно подтвержден 2845 (+58 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 114 (+3 за сутки) человек скончались, 1552 (+37) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2051 (+46) человек.
При этом 168 случаев остается под подозрением (в Харькове – 161), 1342 опровергнуто.
День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Ясной погодой день не порадует, зато будет тепло и сухо за счет малоградиентного поля повышенного давления.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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