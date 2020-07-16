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16.07.2020  10:19   

Трое умерших от коронавируса за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 16 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4355 подозрения на COVID-19, в том числе 62 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 16 июля в области лабораторно подтвержден 2845 (+58 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 114 (+3 за сутки) человек скончались, 1552 (+37) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2051 (+46) человек.

При этом 168 случаев остается под подозрением (в Харькове – 161), 1342 опровергнуто.




 

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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