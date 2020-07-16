16.07.2020 09:56

Медзаклади Харкова працюють в єдиній інформаційній системі (ВІДЕО)

Національна служба здоров'я України віднесла Харків до міст-лідерів за кількістю внесених електронних медичних записів.



// city.kharkov.ua

Усі медзаклади, які мають контракт з Національною службою здоров'я України на медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, повинні обов'язково вести електронні медичні записи щодо перебігу хвороби, обсягу надання медичних послуг в амбулаторних умовах і стаціонарі, фіксувати направлення та рецепти на лікарські засоби. Вся інформація про хворого зберігається в державній центральній базі даних. Це спрощує роботу лікаря, доступ до цих відомостей мають інші медичні фахівці, до яких, у разі подальшого лікування, звернеться пацієнт.

Як повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес, Національна служба здоров'я України опублікувала дані за кількістю створення електронних медичних записів. Харківська область - перша за показниками. З січня по теперішній час в Харківській області зареєстровано 3 млн 823 тис. 831 електронний запис, з них у самому Харкові - 2 млн 705 тис. 537 записів.

За словами заступника Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олега Дробота, такому успішному впровадженню цифрового підходу передувала кропітка підготовка.



«Сьогодні всі лікарі працюють в єдиній медичній інформаційній системі, яка об'єднує всі наші міські лікарні і весь медперсонал в одну інформаційну мережу. За підсумками першого півріччя Харків виявився на першому місці за кількістю зареєстрованих даних, обігнавши всі міста і Київ. Це свідчить про те, що саме наші харківські лікарі активно виконують свій обов'язок, працюють в інформаційній системі і у цілому сприяють діджіталізаціі всієї галузі», - сказав Олег Дробот.



Зазначимо, що у місті 67 комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я підключені до медичної інформаційної системи, в якій зареєстровано понад 2 тис. лікарів. Також у Харкові триває навчання медичного персоналу сучасним цифровим технологіям, аби вони могли надавати медичні послуги більш якісно.