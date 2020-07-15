Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 15 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4293 подозрения на COVID-19, в том числе 75 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 15 июля в области лабораторно подтвержден 2787 2724 (+63 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 111 человек скончались, 1515 (+31) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2007 (+47) человек.
При этом 179 случаев остается под подозрением (в Харькове – 170), 1327 опровергнуто.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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