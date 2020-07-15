15.07.2020 10:18

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 15 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4293 подозрения на COVID-19, в том числе 75 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 15 июля в области лабораторно подтвержден 2787 2724 (+63 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 111 человек скончались, 1515 (+31) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2007 (+47) человек.



При этом 179 случаев остается под подозрением (в Харькове – 170), 1327 опровергнуто.