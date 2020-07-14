Мор рыбы зафиксировали еще на одном водоеме Харьковщины

На пруду № 10 возле с. Караван Люботинского городского совета Харьковского района произошло удушье водных биоресурсов.
По информации, поступившей 11 июля на телефон «Горячей линии» Харьковского рыбоохранного патруля, проведено обследование пруда и выявлен факт гибели водных биоресурсов.
Обследованием установлено, что погибшая рыба сосредоточена по всему пруду в большом количестве и представлена карасем серебристым, размером от 5 до 10 см.
На 1 квадратном метре вдоль береговой линии патруль насчитал от 80 до 210 экземпяров погибшей рыбы.
По словам местных жителей, рыба начала гибнуть, в результате сброса неизвестных веществ в пруд одним из предприятий, расположенного в непосредственной близости к пруду.
При визуальном обследовании пруда вода мутная, бурого цвета с резким запахом нечистот и гниения. Вонь от рыбы слышится за десятки метров от пруда. Практически весь водоем покрыт сине-зелеными водорослями.
Управлением приняты меры и проинформированы соответствующие службы. О причинах гибели водных биоресурсов и результаты лабораторных исследований будет проинформировано дополнительно.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
влажность:
давление:
ветер: