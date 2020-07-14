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14.07.2020  16:06   

Мор рыбы зафиксировали еще на одном водоеме Харьковщины

На пруду № 10 возле с. Караван Люботинского городского совета Харьковского района произошло удушье водных биоресурсов.


//khr.darg.gov.ua

По информации, поступившей 11 июля на телефон «Горячей линии» Харьковского рыбоохранного патруля, проведено обследование пруда и выявлен факт гибели водных биоресурсов.

Обследованием установлено, что погибшая рыба сосредоточена по всему пруду в большом количестве и представлена ​​карасем серебристым, размером от 5 до 10 см.

На 1 квадратном метре вдоль береговой линии патруль насчитал от 80 до 210 экземпяров погибшей рыбы.

По словам местных жителей, рыба начала гибнуть, в результате сброса неизвестных веществ в пруд одним из предприятий, расположенного в непосредственной близости к пруду.

При визуальном обследовании пруда вода мутная, бурого цвета с резким запахом нечистот и гниения. Вонь от рыбы слышится за десятки метров от пруда. Практически весь водоем покрыт сине-зелеными водорослями.

Управлением приняты меры и проинформированы соответствующие службы. О причинах гибели водных биоресурсов и результаты лабораторных исследований будет проинформировано дополнительно.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  мор, рыба, харьков
 
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