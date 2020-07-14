14.07.2020 10:29

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 14 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4218 подозрения на COVID-19, в том числе 63 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 14 июля в области лабораторно подтвержден 2724 (+46 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 111 (+1 за сутки) человек скончались, 1484 (+28) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1960 (+42) человек.



При этом 183 случая остается под подозрением (в Харькове – 175), 1311 опровергнуто.