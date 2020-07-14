Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 14 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4218 подозрения на COVID-19, в том числе 63 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 14 июля в области лабораторно подтвержден 2724 (+46 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 111 (+1 за сутки) человек скончались, 1484 (+28) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1960 (+42) человек.
При этом 183 случая остается под подозрением (в Харькове – 175), 1311 опровергнуто.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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