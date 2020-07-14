14.07.2020 09:10

Санврачи обновили карту грязных пляжей: список мест, не рекомендованных для купания

Под запрет для купания попали четыре объекта в городе и области.



// РЕДПОСТ

По состоянию на 14 июля содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение на следующих пляжах:



– Алексеевский лугопарк, р. Лопань, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр)



– Безлюдовское хранилище, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9 500 при норме не более 5000 на литр)



– городской пляж г. Изюм на р. Северский Донец (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр).



– зона купания КП «Змиев-жилье» на р. Северский Донец в г. Змиев (содержание лактозоположительных кишечных палочек более 240 000 при норме не более 5 000 на литр).



В связи с этим санврачи не рекомендуют купаться на указанных пляжах.



По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая будет обновляться в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.



