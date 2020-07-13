13.07.2020 10:28

Харьков снова не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 13 июля превышен один из показателей.



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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,10% при норме меньше 11%.



Три других показателя находятся в пределах нормы:



– загруженность коек: 16,52% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 37,16 при норме более 24 на 100 тысяч населения;



– динамика роста выявления заболеваний: 0,86% при норме меньше 10%.