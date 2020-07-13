Харьков снова не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 13 июля превышен один из показателей.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,10% при норме меньше 11%.
Три других показателя находятся в пределах нормы:
– загруженность коек: 16,52% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 37,16 при норме более 24 на 100 тысяч населения;
– динамика роста выявления заболеваний: 0,86% при норме меньше 10%.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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