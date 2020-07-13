13.07.2020 08:02

На Печенегах скорая откачала утонувшего харьковчанина

Инцидент произошел дней 11 июля.



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В 15:21 в службу «103» поступил вызов с Печенежского водохранилища по поводу утопления.

Прибыв на место вызова и установив диагноз «аспирационная асфиксия из-за утопления», бригада ЭМП 2207 сразу начала проведения реанимационных мероприятий.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям, жизнь 41-летнего харьковчанина была спасена, пострадавшего госпитализировали в ближайшее реанимационное отделение.