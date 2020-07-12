12.07.2020 10:24

Две новых смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 12 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4112 подозрения на COVID-19, в том числе 48 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 12 июля в области лабораторно подтвержден 2651 (+30 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 105 (+2 за сутки) человек скончались, 1404 358 (+46) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1894 (+26) человек.



При этом 188 случая остается под подозрением (в Харькове – 175), 1273 опровергнуто.