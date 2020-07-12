Главная Новости Медицина Две новых смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 12 июля
12.07.2020  10:24   

Две новых смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 12 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4112 подозрения на COVID-19, в том числе 48 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 12 июля в области лабораторно подтвержден 2651 (+30 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 105 (+2 за сутки) человек скончались, 1404 358 (+46) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1894 (+26) человек.

При этом 188 случая остается под подозрением (в Харькове – 175), 1273 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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