11.07.2020 13:22

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 11 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4064 подозрения на COVID-19, в том числе 56 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 11 июля в области лабораторно подтвержден 2521 (+43 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 103 человека скончались, 1358 (+35) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1868 (+37) человек.



При этом 184 случая остается под подозрением (в Харькове – 174), 1259 опровергнуто.