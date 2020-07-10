10.07.2020 16:42

В Харьковской области – рекорд по увеличению заболеваемости COVID-19 за сутки

На Харьковщине за последние сутки количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 60 человек.



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б этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

60 заболевших – это абсолютный рекорд с начала карантина. До сих пор больше всего случаев заболевания за сутки было 17 июня – 57.

С начала карантина в Харьковской области лабораторно подтверждены 2578 случаев заболевания. В том числе 103 человека умерли, 1323 выздоровели.

На сегодня 185 случаев остаются под подозрением. 1245 случаев подозрения опровергнуты.