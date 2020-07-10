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10.07.2020  16:42   

В Харьковской области – рекорд по увеличению заболеваемости COVID-19 за сутки

На Харьковщине за последние сутки количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 60 человек.


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б этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

60 заболевших – это абсолютный рекорд с начала карантина. До сих пор больше всего случаев заболевания за сутки было 17 июня – 57.

С начала карантина в Харьковской области лабораторно подтверждены 2578 случаев заболевания. В том числе 103 человека умерли, 1323 выздоровели.

На сегодня 185 случаев остаются под подозрением. 1245 случаев подозрения опровергнуты.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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