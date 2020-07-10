Харьковщина по-прежнему не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 10 июля процент выявления заболевших коронавирусом на полпроцента выше нормы.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,48% при норме меньше 11%.
Три других показателя находятся в пределах нормы:
– загруженность коек: 16,63% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 35,06 при норме более 24 на 100 тысяч населения;
– динамика роста выявления заболеваний: 6,43% при норме меньше 10%.
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