10.07.2020 11:37

Харьковщина по-прежнему не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 10 июля процент выявления заболевших коронавирусом на полпроцента выше нормы.



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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,48% при норме меньше 11%.



Три других показателя находятся в пределах нормы:



– загруженность коек: 16,63% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 35,06 при норме более 24 на 100 тысяч населения;



– динамика роста выявления заболеваний: 6,43% при норме меньше 10%.