В Харьковской области обнаружили новый вид коронавируса - СМИ

По словам специалистов, инфицированные "мутировавшим" COVID-19 являются более заразными
Харьковской области обнаружили новый вид коронавируса. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заведующую отделением особо опасных инфекций лабцентра Анну Сухорукову.
По словам специалиста, инфицированные "мутировавшим" COVID-19 являются более заразными. Обнаружили мутацию в северной части Харьковского и Волчанского районов.
"Мы видим, что есть разные формы. Возможно, это циркуляция различных модификаций вируса, так как на отдельных территориях очень много не только больных, но и людей, которые выделяют вирус длительное время ", - рассказала Сухорукова.
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