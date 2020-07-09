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09.07.2020  19:50   

В Харьковской области обнаружили новый вид коронавируса - СМИ

По словам специалистов, инфицированные "мутировавшим" COVID-19 являются более заразными


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 Харьковской области обнаружили новый вид коронавируса. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заведующую отделением особо опасных инфекций лабцентра Анну Сухорукову. 

По словам специалиста, инфицированные "мутировавшим" COVID-19 являются более заразными. Обнаружили мутацию в северной части Харьковского и Волчанского районов.

"Мы видим, что есть разные формы. Возможно, это циркуляция различных модификаций вируса, так как на отдельных территориях очень много не только больных, но и людей, которые выделяют вирус длительное время ", - рассказала Сухорукова.

 

Источник:   newsroom
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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