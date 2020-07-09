09.07.2020 15:51

У Харкові обговорили пріоритетні напрямки розвитку медицини

Представники робочої групи з розробки Стратегії розвитку Харкова до 2030 року обговорили пріоритетні напрямки розвитку медицини у місті на найближчі 10 років.



://city.kharkov.ua

Як повідомила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, сьогодні перед медициною стоять нові виклики, що вимагають поліпшення надання якості послуг у цій сфері. «У зв'язку з цим ми зібрали команду експертів, до якої увійшли представники профільних департаментів міськради, бізнесу, IT-кластера, головні лікарі та інші фахівці. Ми розраховуємо разом знайти цікаві ідеї та проєкти для розвитку охорони здоров'я у Харкові», - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.



За словами координатора Харківської експертної групи підтримки медичної реформи і модератора заходу Тетяни Гавриш, однією з глобальних ініціатив, яка істотно вплине на розвиток медицини у Харкові, є проєкт групи компаній «DCH» - «Екополіс ХТЗ». У рамках бізнес-парку функціонуватимуть індустріальний і технопарк, логістичний комплекс з електронної торгівлі, агротехнологічний та освітній кластери, а також буде збудована високотехнологічна клініка.



«Екополіс ХТЗ» має задовольнити запит на багатопрофільну сучасну клініку для населення, для співробітників прилеглих великих індустріальних підприємств. Створення сучасного медичного кластера вирішує важливе соціальне завдання для Харкова - питання забезпечення доступу городян до сучасних медичних сервісів», - підкреслив керівник харківської філії однієї зі страхових компаній Юрій Пономаренко.



Також серед пріоритетних напрямків розвитку галузі члени робочої групи виділили медичний туризм, залучення інвестицій в охорону здоров'я, розвиток медичного страхування, підвищення кваліфікації медичного персоналу, підвищення ролі первинної медицини тощо. Усі ці пункти будуть внесені до Стратегії розвитку Харкова до 2030 року.



У свою чергу Харківський міський голова Геннадій Кернес, який очолює робочу групу з розробки документа, зазначив, що перші кроки медичної реформи другого рівня збіглися з початком епідемії коронавірусу. У зв'язку з цим місту довелося перебудовувати напрямки роботи, перерозподіляти ресурси, пристосовуючи їх до ситуації, що склалася.



«Незважаючи на це, ми обов'язково зосередимо зусилля нашої команди на те, щоб медицина у Харкові була доступною і якісною, а медпрацівники отримували гідну заробітну плату», - підкреслив Геннадій Кернес.