Кабмин хочет вместо бэби-боксов выдавать родителям новорожденных деньги

Бэби-боксы хотят заменить денежной компенсацией.
Не получившим от государства "пакет малыша" родителям новорожденных, появившимся на свет в 2020 году, могут компенсировать его стоимость. Об этом говорится в проекте постановления о компенсации стоимости бэби-бокса, который разработало Минсоцполитики, сообщается на сайте ведомства.
3 марта Кабмин принял постановление №172 "Некоторые вопросы обеспечения ребенка при рождении одноразовой натуральной помощью "пакет малыша". Документ предусматривает закупку одноразовой натуральной помощи за счет средств госбюджета, которую проводит государственное учреждение "Профессиональные закупки".
"Однако, 30.06.2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", - пояснили в министерстве.
Поэтому ведомство разработало соответствующий проект для выплаты компенсации за неполученный "пакет малыша" деньгами.
"Вопрос обеспечения пособиями "пакет малыша" новорожденных детей во всех регионах Украины находится на постоянном контроле Минсоцполитики", - подчеркнули в министерстве.
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