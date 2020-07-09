09.07.2020 15:02

Двухлетний ребенок наглотался таблеток

Ребенка госпитализировали в больницу.



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Инцидент произошел вечером 8 июля, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В 17:35 в службу «103» поступил вызов по поводу «Отравление лекарственными средствами».

Маленькая девочка, год и 10 месяцев проглотила большое количество таблеток для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Бригадой ЭМП ребенку была оказана медицинская помощь, после чего его госпитализировали в лечебное учреждение.