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09.07.2020  15:02   

Двухлетний ребенок наглотался таблеток

Ребенка госпитализировали в больницу.


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Инцидент произошел вечером 8 июля, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В 17:35 в службу «103» поступил вызов по поводу «Отравление лекарственными средствами».

Маленькая девочка, год и 10 месяцев проглотила большое количество таблеток для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Бригадой ЭМП ребенку была оказана медицинская помощь, после чего его госпитализировали в лечебное учреждение.

Тэги:  отравление, скорая, харьков
 
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