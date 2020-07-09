Двухлетний ребенок наглотался таблеток

Ребенка госпитализировали в больницу.
Инцидент произошел вечером 8 июля, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В 17:35 в службу «103» поступил вызов по поводу «Отравление лекарственными средствами».
Маленькая девочка, год и 10 месяцев проглотила большое количество таблеток для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Бригадой ЭМП ребенку была оказана медицинская помощь, после чего его госпитализировали в лечебное учреждение.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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