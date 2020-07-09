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09.07.2020  11:03   

Харьковщина по-прежнему не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 9 июля процент выявления заболевших коронавирусом на полпроцента выше нормы.


// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,50%  при норме меньше 11%.

Три других показателя находятся в пределах нормы:

– загруженность коек: 17,62% при норме менее 50%;

– охват тестированием: 35,62 при норме более 24 на 100 тысяч населения;

– динамика роста выявления заболеваний: 6,40% при норме меньше 10%.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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