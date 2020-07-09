Более ста человек умерли от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 9 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3952 подозрения на COVID-19, в том числе 85 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 8 июля в области лабораторно подтвержден 2518 67 (+51 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 102 (+3 за сутки) человека скончались, 1289 (+25) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1785 1749 (+36) человек.
При этом 222 случая остается под подозрением (в Харькове – 207), 1212 опровергнуто.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
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