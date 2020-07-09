Санврачи обновили карту грязных пляжей: список мест, не рекомендованных для купания

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра продолжают контролировать состояние водоемов Харькова и региона.
По состоянию на 8 июля выявлены три объекта, в воде которых содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение.
– Алексеевский лугопарк, р. Лопань, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр)
– Безлюдовское хранилище, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 13 000 при норме не более 5000 на литр)
– зона купания КП «Змиев-жилье» на р. Северский Донец в г. Змиев (содержание лактозоположительных кишечных палочек более 240 000 при норме не более 5 000 на литр).
В связи с этим санврачи не рекомендует купаться на указанных пляжах.
По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая будет обновляться в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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