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09.07.2020  09:43   

Санврачи обновили карту грязных пляжей: список мест, не рекомендованных для купания

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра продолжают контролировать состояние водоемов Харькова и региона.


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По состоянию на 8 июля выявлены три объекта, в воде которых содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение.

– Алексеевский лугопарк, р. Лопань, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр)

– Безлюдовское хранилище, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 13 000 при норме не более 5000 на литр)

– зона купания КП «Змиев-жилье» на р. Северский Донец в г. Змиев (содержание лактозоположительных кишечных палочек  более 240 000 при норме не более 5 000 на литр).

В связи с этим санврачи не рекомендует купаться на указанных пляжах.

По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая будет обновляться в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, купание, харьков, запрещено
 
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