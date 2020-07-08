08.07.2020 19:09

Четыре смерти на Харьковщине за сутки: что известно о погибших

Трое пациентов находились в реанимационном отделении областной инфекционной больнице, еще один - в диспансере радиационной защиты населения.



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Об этом 8 июля сообщила заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова.

По ее словам, все умершие имели сопутствующие заболевания.

"Трое умерших страдали гипертонической болезнью, сахарным диабетом, у двух человек - ожирение. Это тоже осложняет течение коронавирусной пневмонии", - сказала Сухорукова.

По информации пресс-секретаря ХОГА Ксении Яриковои, среди умерших - 68-летняя и 89-летняя жительницы Харькова, 73-летний харьковчанин и 88-летняя жительница Харьковского района.

Как сообщила Сухорукова, среди умерших - супруги пенсионеров, которое попало в больницу в конце июня.

"Один человек - 73 года и жена, к сожалению, они вместе умерли почти в течение суток", - сказала Сухорукова.

В комментарии Общественном директор областной инфекционной больницы Павел Нартов сообщил, что на утро 8 июня в медучреждении заняты 215 коек с 240, из которых 11 - реанимационные.

"Мы планируем перевести еще одного больного в другое лечебное учреждение из реанимации - будет десять (занятых мест - ред.) Смотрите, госпитализированы сегодня в наш лечебного учреждения 33 больных. Мы пока справляемся с нагрузкой", - сказал Нартов.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер оценил эпидемию в региона как негативную, но стабильную.

"Стабильно. Негативно, но стабильно. Мы не видим никаких там взрывов серьезных, мы стабильно держимся на определенных цифрах. Так, смертность высокая, от этого мы не можем открещиваться ... У нас, как правило, умирают люди, имеющие серьезные болезни , в довольно почтенном возрасте ", - отметил Кучер.