08.07.2020 16:25

Некоторые районные больницы Харьковской течение недели не забирают результаты ПЦР-тестов - лабцентр

Харьковский лабцентр сообщает о случаях, когда в течение недели районные больницы не интересуются результатами тестирования пациентов на COVID-19, поэтому они сами звонят в медучреждения и спрашивают, нужен ли им результат.



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Об этом рассказала заведующая отделением особо опасных инфекций Лабораторного центра Анна Сухорукова.

"Есть случаи, когда у нас и неделю, и больше никто не приезжает, не забирает результаты. Кто очень беспокоится, то уже на следующие сутки звонит. По телефону мы не даем данных - мы отвечаем, есть результат или нет", - говорит Сухорукова.

В свою очередь, главный врач Валковского центральной райбольницы Богдан Носатов отмечает, что иногда медики ожидают результат ПЦР-теста несколько дней.

"По результатам бывает до 5 дней ждем, но на лечении это никак не отражается", - говорит Носатов.

Сухорукова объясняет, что задержки случаются, когда в лабораторию поступает до 500 образцов, и за один-два дня специалисты не могут обработать все.

"Эти результаты не предоставляются изо дня в день. Если они сегодня доставили, то на следующие сутки, возможно на вторую, максимум - на третьего мы выдаем результаты", - говорит Сухорукова.

Она отмечает, что забрать результат имеет представитель медучреждения, который привозил образцы. По телефону они не имеют права разглашать результаты, но могут сообщить, готовы они или нет.

"Учреждение, направила нам образец материала, получает на бумаге результат, где указан номер его паспортные данные и результат", - отмечает Сухорукова.