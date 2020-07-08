Министр Степанов объяснил, почему харьковчанам трудно дозвониться на горячую линию Минздрава

В июне на горячую линию МОЗ позвонили около 75 тысяч раз и большая часть вопросов касалась задержки тестов на коронавирус.
Минздрав расширяет штат сотрудников, которые будут обслуживать горячую линию МОЗ, поскольку в последнее время на нее ложится большая нагрузка и многие люди попросту не могут дозвониться.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 8 июля.
По данным министра, в течение июня на горячую линию Минздрава поступило до 75 000 обращений.
"Сейчас мы максимально совершенствуем ее (горячую линию - Ред.), расширяем количество людей, которые будут работать в этом колл-центре. Я думаю, что в ближайшие дни все это изменится, и вы будете дозваниваться достаточно быстро: с первого, максимум, со второго раза", - заверил Степанов.
Напомним, в случае задержки результатов теста на коронавирус нужно позвонить на горячую линию по телефону: 0800 505 201.
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