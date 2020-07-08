Главная Новости Медицина Министр Степанов объяснил, почему харьковчанам трудно дозвониться на горячую линию Минздрава
08.07.2020  12:52   

Министр Степанов объяснил, почему харьковчанам трудно дозвониться на горячую линию Минздрава

В июне на горячую линию МОЗ позвонили около 75 тысяч раз и большая часть вопросов касалась задержки тестов на коронавирус.


://facebook.com

Минздрав расширяет штат сотрудников, которые будут обслуживать горячую линию МОЗ, поскольку в последнее время на нее ложится большая нагрузка и многие люди попросту не могут дозвониться.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим  Степанов во время брифинга 8 июля.

По данным министра, в течение июня на горячую линию Минздрава поступило до 75 000 обращений.

"Сейчас мы максимально совершенствуем ее (горячую линию - Ред.), расширяем количество людей, которые будут работать в этом колл-центре. Я думаю, что в ближайшие дни все это изменится, и вы будете дозваниваться достаточно быстро: с первого, максимум, со второго раза", - заверил Степанов.

Напомним, в случае задержки результатов теста на коронавирус нужно позвонить на горячую линию по телефону: 0800 505 201.

Источник:   Брифинг министра Степанова
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.07 Медицина Некоторые районные больницы Харьковской течение недели не забирают результаты ПЦР-тестов - лабцентр 08.07 Медицина Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина по двум показателям 08.07 Медицина Четыре смерти от коронавируса за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 июля
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 