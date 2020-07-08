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08.07.2020  11:27   

Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина по двум показателям

В регионе высокие процент и динамика роста выявления заболеваний.


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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,47%  при норме меньше 11%. Динамика роста выявления заболеваний – 13,47% при норме меньше 10%.

Два других показателя находятся в пределах нормы:

– загруженность коек: 17,07% при норме менее 50%;

– охват тестированием: 34,45 при норме более 24 на 100 тысяч населения;



 

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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