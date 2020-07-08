Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина по двум показателям

В регионе высокие процент и динамика роста выявления заболеваний.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,47% при норме меньше 11%. Динамика роста выявления заболеваний – 13,47% при норме меньше 10%.
Два других показателя находятся в пределах нормы:
– загруженность коек: 17,07% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 34,45 при норме более 24 на 100 тысяч населения;
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Середина недели будет облачной. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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