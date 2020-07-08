08.07.2020 11:27

Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина по двум показателям

В регионе высокие процент и динамика роста выявления заболеваний.



// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,47% при норме меньше 11%. Динамика роста выявления заболеваний – 13,47% при норме меньше 10%.



Два других показателя находятся в пределах нормы:



– загруженность коек: 17,07% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 34,45 при норме более 24 на 100 тысяч населения;







