08.07.2020 10:27

Четыре смерти от коронавируса за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3867подозрений на COVID-19, в том числе 86 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 7 июля в области лабораторно подтвержден 2467 (+49 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 99 (+4 за сутки) человек скончались, 1264 (+27) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1749 (+43) человек.



При этом 211 случаей остается под подозрением (в Харькове – 198), 1264 опровергнуто.



