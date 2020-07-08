Четыре смерти от коронавируса за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3867подозрений на COVID-19, в том числе 86 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 7 июля в области лабораторно подтвержден 2467 (+49 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 99 (+4 за сутки) человек скончались, 1264 (+27) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1749 (+43) человек.
При этом 211 случаей остается под подозрением (в Харькове – 198), 1264 опровергнуто.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Середина недели будет облачной. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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