Где в Харькове наибольшие шансы заразиться коронавирусом - комментарии представительницы лабцентра

Основным источником распространения вируса в Харькове считают транспорт - прокомментировала представитель Харьковского лабцентра Неля Новицкая.
По словам медика, люди часто не надевают маски в общественных местах, в частности в транспорте. А пациенты, которые попадают в больницы с положительным COVID-тестом, часто не связывают болезнь с инфицированными "контактными лицами". Поэтому, скорее всего, инфицируются в городе:
"По результатам эпидрасследования, мы наблюдаем такую картину, что самые тяжелые случаи происходят с пациентами, которые не являются контактными с существующими случаями ... Невооруженным глазом видно, что многие из харьковчан не использует средства индивидуальной защиты во время посещения общественных мест и при передвижении общественным транспортом. И мы считаем, что это является основным источником распространения заболевания в Харькове. "
Согласно постановлению Кабмина , ответственность за контроль за ношение масок и заполненности транспорта только по количеству сидячих мест возлагается на перевозчиков.
За последние две недели, говорит Новицкая, увеличилось количество тяжелых больных в возрасте около 50 лет.
О том, могут ли семейные врачи влиять на выявление вируса, отработки контактных людей, Новицкая говорит, что прежде всего обращаться к врачам должны сами пациенты:
"За контактными лицами врачи должны наблюдать и они, скорее всего, это делают. Но если человек не обращается, то это личная ответственность граждан. И все должны знать, что при первых симптомах заболевания, надо обращаться к врачу".
К симптомам коронавирусной инфекции Новицкая относит повышение температуры, слабость, из специфических симптомов - потерю вкуса, сухой кашель, боль за грудиной и любые легочные симптомы.
Новицкая говорит, сейчас лабцентр работает на пределе возможностей по ПЦР-тестирования. Поэтому скрининг делают по указаниям врачей, если пациент подозревает или имел контакт с больным. Делать больше тестов не позволяет аппаратура:
"Количество исследований, которые мы сегодня проводим ... Мы не можем провести больше, потому что наша аппаратура не справится".
В Пресс-служба облгосадминистрации сообщили, что за 6 июля лабцентр провел 375 ПЦР-исследований, являются окончательными в определении или опровержении диагноза COVID-19.
По словам Новицкой, тестов в лабцентру хватает.
"Мы не советуем посещать любые общественные места с большим количеством людей. Не ходить без необходимости в магазины, в развлекательные заведения, в кинотеатры".
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