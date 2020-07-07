07.07.2020 15:33

Где в Харькове наибольшие шансы заразиться коронавирусом - комментарии представительницы лабцентра

Основным источником распространения вируса в Харькове считают транспорт - прокомментировала представитель Харьковского лабцентра Неля Новицкая.



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По словам медика, люди часто не надевают маски в общественных местах, в частности в транспорте. А пациенты, которые попадают в больницы с положительным COVID-тестом, часто не связывают болезнь с инфицированными "контактными лицами". Поэтому, скорее всего, инфицируются в городе:

"По результатам эпидрасследования, мы наблюдаем такую ​​картину, что самые тяжелые случаи происходят с пациентами, которые не являются контактными с существующими случаями ... Невооруженным глазом видно, что многие из харьковчан не использует средства индивидуальной защиты во время посещения общественных мест и при передвижении общественным транспортом. И мы считаем, что это является основным источником распространения заболевания в Харькове. "

Согласно постановлению Кабмина , ответственность за контроль за ношение масок и заполненности транспорта только по количеству сидячих мест возлагается на перевозчиков.

За последние две недели, говорит Новицкая, увеличилось количество тяжелых больных в возрасте около 50 лет.

О том, могут ли семейные врачи влиять на выявление вируса, отработки контактных людей, Новицкая говорит, что прежде всего обращаться к врачам должны сами пациенты:

"За контактными лицами врачи должны наблюдать и они, скорее всего, это делают. Но если человек не обращается, то это личная ответственность граждан. И все должны знать, что при первых симптомах заболевания, надо обращаться к врачу".

К симптомам коронавирусной инфекции Новицкая относит повышение температуры, слабость, из специфических симптомов - потерю вкуса, сухой кашель, боль за грудиной и любые легочные симптомы.

Новицкая говорит, сейчас лабцентр работает на пределе возможностей по ПЦР-тестирования. Поэтому скрининг делают по указаниям врачей, если пациент подозревает или имел контакт с больным. Делать больше тестов не позволяет аппаратура:

"Количество исследований, которые мы сегодня проводим ... Мы не можем провести больше, потому что наша аппаратура не справится".

В Пресс-служба облгосадминистрации сообщили, что за 6 июля лабцентр провел 375 ПЦР-исследований, являются окончательными в определении или опровержении диагноза COVID-19.

По словам Новицкой, тестов в лабцентру хватает.

"Мы не советуем посещать любые общественные места с большим количеством людей. Не ходить без необходимости в магазины, в развлекательные заведения, в кинотеатры".