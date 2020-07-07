Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 7 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3781 подозрений на COVID-19, в том числе 47 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 7 июля в области лабораторно подтвержден 2418 (+47 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 95 (+1 за сутки) человек скончались, 1237 (+12) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1706 (+40) человек.
При этом 191 случай остается под подозрением (в Харькове – 183), 1172 опровергнуто.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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