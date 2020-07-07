07.07.2020 10:15

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 7 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3781 подозрений на COVID-19, в том числе 47 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 7 июля в области лабораторно подтвержден 2418 (+47 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 95 (+1 за сутки) человек скончались, 1237 (+12) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1706 (+40) человек.



При этом 191 случай остается под подозрением (в Харькове – 183), 1172 опровергнуто.