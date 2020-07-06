06.07.2020 14:41

Реанимацию Харьковской областной инфекционной больницы расширили наполовину

В отделении интенсивной терапии областной инфекционной больницы увеличили количество мест для пациентов с СOVID-19 с 12 до 18.



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Об этом на пресс конференции 6 июля рассказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Он назвал ситуацию в областной инфекционной больнице "полностью контролируемой".

"Никаких сигналов об отсутствии лекарств нет", - сказал председатель ОГА.

"Напряжение сейчас снят. Напряжение происходило в переполненности реанимационное отделение. На сегодняшний день количество увеличена ... С 12 увеличено количество лиц, смогут принимать до 18", - прокомментировал Кучер.

По его словам, решается вопрос с размещением пациентов в помещениях детской инфекционной больнице.

"Кроме этого, рассматривается возможность открытия более 100 коек в детской больнице инфекционной, которая на одной территории со взрослым. Определенный обмен документами должно пройти с областным советом, после этого максимально будет задействована детская инфекционная больница", - прокомментировал Кучер.

На вопрос, есть кому лечить пациентов с расширением реанимации, председатель ОГА сказал:

"Недостаток всегда есть. Врачей мы все время приглашаем. Количество врачей готовы прибыть, увеличивается. В частности, выразили свое желание из медицинского университета работники - они и теоретики, и практикующие врачи. Несколько человек изъявили желание, я думаю, что в ближайшее время их устроят, и количество медицинских работников мы увеличим ".