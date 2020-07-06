Харьковская область снова не готова к ослаблению карантина — МОЗ

В Харьковской области показатель процента выявленных новых случаев больше установленной МОЗ нормы.
Восемь областей Украины, в том числе Харьковская, по состоянию на 6 июля не готовы к ослаблению карантина.
б этом сегодня сообщили в Министерстве охраны здоровья. Кроме Харьковской, показателям для ослабления карантина не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области.
В Харьковской области показатель процента выявленных новых случаев – больше установленной МОЗ нормы, по критериям загруженности коек, охвата тестированием и динамики наша область на 6 июля соответствует норме.
Напомним, для ослабления карантина показатели должны быть такими:
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без существенных осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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