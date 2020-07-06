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06.07.2020  13:31   

Харьковская область снова не готова к ослаблению карантина — МОЗ

В Харьковской области показатель процента выявленных новых случаев больше установленной МОЗ нормы.


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Восемь областей Украины, в том числе Харьковская, по состоянию на 6 июля не готовы к ослаблению карантина. 

б этом сегодня сообщили в Министерстве охраны здоровья. Кроме Харьковской, показателям для ослабления карантина не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области. 
В Харьковской области показатель процента выявленных новых случаев – больше установленной МОЗ нормы, по критериям загруженности коек, охвата тестированием и динамики наша область на 6 июля соответствует норме.

Напомним, для ослабления карантина показатели должны быть такими:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения – не более 50%;
  • среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов – не менее 24 на 100 тыс. населения в течение недели;
  • коэффициент выявления случаев коронавируса - не более 11%;
  • показатель динамики роста случаев COVID-19 – не более 10%.

 

 

Источник:   КТ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, метро, транспорт
 
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