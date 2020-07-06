06.07.2020 13:31

Харьковская область снова не готова к ослаблению карантина — МОЗ

В Харьковской области показатель процента выявленных новых случаев больше установленной МОЗ нормы.



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Восемь областей Украины, в том числе Харьковская, по состоянию на 6 июля не готовы к ослаблению карантина.