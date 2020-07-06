Главная Новости Медицина У Харкові зафіксовано близько 1,7 тисячі випадків захворювання на коронавірус
06.07.2020  12:54   

У Харкові зафіксовано близько 1,7 тисячі випадків захворювання на коронавірус

Станом на 6 липня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 1 666 випадків захворювання на коронавірус.


// city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 3 734 підозри на COVID-19, з яких 2 371 випадок підтверджений. Під підозрою залишаються 207 осіб, з них 200 - жителі Харкова. Також за цей час 1 тис. 225 пацієнтів одужали, 94 - померли.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 9:00 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 тис. 43 випадки COVID-19, з них 1 262 летальних, 21 703 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 543 нових випадки.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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