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06.07.2020  10:35   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3734 подозрений на COVID-19, в том числе 42 в течение последних суток.


// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 6 июля в области лабораторно подтвержден 2371 (+24 за сутки) случай COVID-19.

В том числе 94 (+1 за сутки) человека скончались, 1225 (+26) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1666 (+23) человек.

При этом 207 случаев остается под подозрением (в Харькове – 200), 1156 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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