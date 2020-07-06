Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3734 подозрений на COVID-19, в том числе 42 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 6 июля в области лабораторно подтвержден 2371 (+24 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 94 (+1 за сутки) человека скончались, 1225 (+26) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1666 (+23) человек.
При этом 207 случаев остается под подозрением (в Харькове – 200), 1156 опровергнуто.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без существенных осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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