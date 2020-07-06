06.07.2020 10:35

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3734 подозрений на COVID-19, в том числе 42 в течение последних суток.



// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 6 июля в области лабораторно подтвержден 2371 (+24 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 94 (+1 за сутки) человека скончались, 1225 (+26) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1666 (+23) человек.



При этом 207 случаев остается под подозрением (в Харькове – 200), 1156 опровергнуто.