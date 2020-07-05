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05.07.2020  13:40   

Минздрав внес Харьковсщину в список областей, которые готовы к ослаблению карантина

Регион соответствует необходимым параметрам, отмечают в Министерстве


Минздрав внес Харьковсщину в список областей, которые готовы к ослаблению карантина

Харьковская область соответствует таким параметрам, как "загруженность коек в учреждениях здравоохранения", "среднее количество тестирований", "коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19" и "динамика роста случаев инфицирования COVID-19".

Источник:   Центр общественного здоровья Украиеы
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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