Минздрав внес Харьковсщину в список областей, которые готовы к ослаблению карантина

Регион соответствует необходимым параметрам, отмечают в Министерстве
Харьковская область соответствует таким параметрам, как "загруженность коек в учреждениях здравоохранения", "среднее количество тестирований", "коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19" и "динамика роста случаев инфицирования COVID-19".
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
влажность:
давление:
ветер: