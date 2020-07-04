04.07.2020 12:39

Четыре смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3651 подозрений на COVID-19, в том числе 72 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 4 июля в области лабораторно подтвержден 2313 (+54 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 91 (+4 за сутки) человек скончались, 1184 (+22) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1615 (+45) человек.



При этом 212 случаев остается под подозрением (в Харькове – 206), 1126 опровергнуто.