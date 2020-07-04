Четыре смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3651 подозрений на COVID-19, в том числе 72 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 4 июля в области лабораторно подтвержден 2313 (+54 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 91 (+4 за сутки) человек скончались, 1184 (+22) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1615 (+45) человек.
При этом 212 случаев остается под подозрением (в Харькове – 206), 1126 опровергнуто.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
влажность:
давление:
ветер: