Главная Новости Медицина Четыре смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 июля
04.07.2020  12:39   

Четыре смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3651 подозрений на COVID-19, в том числе 72 в течение последних суток.


// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 4 июля в области лабораторно подтвержден 2313 (+54 за сутки) случай COVID-19.

В том числе 91 (+4 за сутки) человек скончались, 1184 (+22) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1615 (+45) человек.

При этом 212 случаев остается под подозрением (в Харькове – 206), 1126 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 Медицина У Харкові закривають кінотеатри і обмежують роботу кафе: Рішення КНС 03.07 Медицина В Харькове районный суд изменил график работы из-за заражения коронавирусом одного из работников 03.07 Медицина Пятый день Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 