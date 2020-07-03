03.07.2020 18:29

В Харькове районный суд изменил график работы из-за заражения коронавируса одного из работников

У работника Ленинского райсуда Харькова подтвержден диагноз COVID-19.



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"В связи с этим, администрацией суда принято решение об усилении ограничительных мер в помещении суда во время проведения судебных заседаний", - отметили в суде.

Председатель суда распорядился с 3 июля до окончания или смягчения ограничительных мер установить особый режим работы Ленинского районного суда г.. Харьков.

В частности, решено прекратить проведение личного приема граждан руководством суда; определить приемные часы канцелярии суда и архива для выдачи копий судебных решений, а именно осуществлять эту работу каждую среду с 9:00 до 12:00; запретить допуск в судебных заседаниях и помещения суда лиц с признаками респираторных заболеваний, кашлем; ознакомление участников судебного процесса с материалами судебного дела осуществлять в дистанционном режиме, путем направления сканкопию материалов судебного дела на электронный адрес, указанный в заявлении. Заявления об ознакомлении присылать по электронной адрес суда.

Судьям рекомендовали уменьшить количество судебных заседаний, предназначенные для рассмотрения в течение рабочего дня; при возможности осуществлять рассмотрение дел в порядке письменного производства.

Рекомендовали гражданам и другим лицам: все необходимые документы (исковые заявления, заявления, жалобы, отзывы, объяснения, ходатайства и т.д.) предоставлять суду в электронном виде на электронный адрес суда ([email protected]), по почте или в специальный ящик, расположенной на первом этаже здания суда; прибывать в помещение Ленинского районного суда г.. Харькова со специальными средствами защиты (медицинскими масками, медицинскими перчатками и т.п.); не посещать судебные заседания, если не является участником судебных заседаний; рекомендовать участникам судебных заседаний подать в суд заявление о рассмотрении дел в их отсутствии по имеющимся в деле материалам; воздержаться от посещения здания суда, особенно при наличии заболевания (слабость, кашель, удушье, затруднение дыхания).