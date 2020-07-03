03.07.2020 18:08

У Харкові закривають кінотеатри і обмежують роботу кафе

У Харкові введено заборону на роботу кінотеатрів, а заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів тільки до 22:00.



://city.kharkov.ua

Таке рішення прийнято сьогодні, 3 липня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.



За його словами, посилення карантинних заходів пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації по COVID-19. Зокрема, з 28 по 30 червня серед харків'ян було виявлено 233 випадки захворювання на коронавірус.



«Ми ввели більш жорсткі обмежувальні заходи у зв'язку з цією ситуацією. Перше - це заборона роботи кінотеатрів. Також рішенням комісії обмежена робота установ громадського харчування, включаючи кафе і ресторани, до 22:00. При цьому, якщо у закладу немає літнього майданчика або його територія менше 50 кв. м, він може працювати тільки на доставку замовлень на винос. Всі інші карантинні заходи, прийняті раніше, також продовжують діяти. Зокрема, в метро, ​​громадському транспорті та супермаркетах городяни можуть знаходитися тільки в захисних масках», - зазначив Ігор Терехов.



Також комісія заборонила проводити в місті заходи за участю понад 10 осіб.



Ігор Терехов звернувся до представників Національної поліції з проханням стежити за виконанням прийнятих рішень. «Я дуже прошу співробітників Нацполіціі разом з главами адміністрацій районів проконтролювати виконання введених нами обмежень», - сказав перший віце-мер.



Він підкреслив, що міська влада постійно моніторить ситуацію щодо COVID-19, і в залежності від динаміки захворюваності будуть прийматися відповідні рішення щодо скасування або продовження обмежень.