03.07.2020 17:07

5-й день нарушения показателей - в Харькове введены новые карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции

Соответствующее решение сегодня, 3 июля, приняли члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, прошла под председательством первого заместителя городского головы Игоря Терехова.



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По состоянию на 3 июля в области превышен показатель динамики роста случаев заболевания СOVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.



Динамика роста выявления заболеваний составляет 16,31% при норме меньше 10%.



Три других показателя находятся в пределах нормы:



– загруженность коек: 19,43% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 40,65 при норме более 24 на 100 тысяч населения;



– процент выявления заболевших коронавирусом: 10,78% при норме менее 11%.

Указанные показатели приняли во внимание члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, прошла под председательством первого заместителя городского головы Игоря Терехова.

"Прежде всего это касается ограничения работы кинотеатров, проведение массовых мероприятий (в количестве - ред.) не более 10 человек. Кроме того, запретить работу заведениям общественного питания, где отсутствуют летние площадки или площадь зала составляет меня 50 кв.м, кроме предоставления услуг по осуществление адресной доставки заказов или заказов на вынос. Кроме того, нам было рекомендовано ограничить работу кафе, ресторанов до 22:00. Это основе меры, которые на сегодняшний день я предлагаю, чтобы мы приняли ", - сказал Терехов.

Члены комиссии единогласно поддержали предложение первого заместителя городского головы Харькова.