Пятый день Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина

Динамика роста случаев COVID-19 снова выше нормы.
По состоянию на 3 июля в области превышен показатель динамики роста случаев заболевания СOVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Динамика роста выявления заболеваний составляет 16,31% при норме меньше 10%.
Три других показателя находятся в пределах нормы:
– загруженность коек: 19,43% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 40,65 при норме более 24 на 100 тысяч населения;
– процент выявления заболевших коронавирусом: 10,78% при норме менее 11%.
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