03.07.2020 12:23

Пятый день Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина

Динамика роста случаев COVID-19 снова выше нормы.



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По состоянию на 3 июля в области превышен показатель динамики роста случаев заболевания СOVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.



Динамика роста выявления заболеваний составляет 16,31% при норме меньше 10%.



Три других показателя находятся в пределах нормы:



– загруженность коек: 19,43% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 40,65 при норме более 24 на 100 тысяч населения;



– процент выявления заболевших коронавирусом: 10,78% при норме менее 11%.