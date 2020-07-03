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03.07.2020  12:23   

Пятый день Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина

Динамика роста случаев COVID-19 снова выше нормы.


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По состоянию на 3 июля в области превышен показатель динамики роста случаев заболевания СOVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Динамика роста выявления заболеваний составляет 16,31%  при норме меньше 10%.

Три других показателя находятся в пределах нормы:

– загруженность коек: 19,43% при норме менее 50%;

– охват тестированием: 40,65 при норме более 24 на 100 тысяч населения;

– процент выявления заболевших коронавирусом: 10,78% при норме менее 11%.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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