Еще три смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3579 подозрений на COVID-19, в том числе 61 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 3 июля в области лабораторно подтвержден 2259 (+51 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 87 (+3 за сутки) человек скончались, 1162 (+26) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1570 (+45) человек.
При этом 212 случаев остается под подозрением (в Харькове – 204), 1108 опровергнуто.
Творчески подходите к любому вопросу – благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко.
В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажность:
давление:
ветер: