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03.07.2020  10:27   

Еще три смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3579 подозрений на COVID-19, в том числе 61 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 3 июля в области лабораторно подтвержден 2259 (+51 за сутки) случай COVID-19.

В том числе 87 (+3 за сутки) человек скончались, 1162 (+26) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1570 (+45) человек.

При этом 212 случаев остается под подозрением (в Харькове – 204), 1108 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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