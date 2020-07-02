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02.07.2020  19:47   

На Харьковщине до осени будут проверят работу службы скорой помощи

6 июля ХОГА начнет проверку работы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.


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Соответствующее распоряжение подписал 2 июля председатель ОГА Алексей Кучер.

По данным ХОГА, на предприятии будут проверять выполнение программ экономического и социального развития, финансовых операций и выполнением норм законодательства по охране здоровья за период с января 2019 по июль 2020 года.

Проверка продлится до 1 сентября 2020 года. Для проверки работы центра в ХОГА создадут аудиторскую группу.

что известно

  • 26 июня председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил о несоответствии директора Центра экстренной помощи Виктора Забашты занимаемой должности. Забашта сказал, что официально никаких документов с претензиями от председателя ОГА не получал. Он также считает, что на него оказывается "информационная атака".
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  скорая, харьков, проверка, аудит
 
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