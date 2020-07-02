На Харьковщине до осени будут проверят работу службы скорой помощи

6 июля ХОГА начнет проверку работы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Соответствующее распоряжение подписал 2 июля председатель ОГА Алексей Кучер.
По данным ХОГА, на предприятии будут проверять выполнение программ экономического и социального развития, финансовых операций и выполнением норм законодательства по охране здоровья за период с января 2019 по июль 2020 года.
Проверка продлится до 1 сентября 2020 года. Для проверки работы центра в ХОГА создадут аудиторскую группу.
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